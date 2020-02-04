Когда усталость - признак герпеса…

Штамм вируса герпеса 6 типа (ВГЧ-6 или HHV-6) был открыт еще в 1986 году. В 2012 году произошло сенсационное открытие: оказывается, вирус герпеса 6 типа у взрослых может никак себя не проявлять, но при этом может вызывать болезненное состояние

Откуда он берется?

По разным данным около 80% людей инфицированы вирусом герпеса 6 типа. Чаше всего встреча с инфекцией происходит в раннем детстве — в возрасте с 6 месяцев до 2 лет. Это связано с утратой ребенком материнского иммунитета и высокой распространенностью вируса. Первая встреча может протекать в форме розеолы — резкого повышения температуры, после чего через 3-4 дня появляется сыпь. Это единственное специфическое проявление у детей, по которым можно заподозрить ВГЧ-6.

Увы, попав в организм, любой вирус герпеса его не покинет. У большинства людей иммунная система достаточно успешно подавляет развитие вирус герпеса 6 типа. Продолжая жить в организме, но ни на что не влияет. Но так происходит не у всех.

Вечно без сил

Синдром хронической усталости (СХУ) давно считается самостоятельным заболеванием. Это не та усталость, которая «лечится» отпуском, сменой работы или просто нормальным сном. Диагноз СХУ ставится, когда человек в течение 6 месяцев и более испытывает постоянную усталость и снижение работоспособности на 50% или более. При этом имеются признаки хронической инфекции: субфебрильная температура, увеличенные лимфоузлы, боли в мышцах и суставах, хронический фарингит, головные боли.

Часто возникают нарушения сна, депрессия, раздражительность, трудности с концентрацией внимания, ухудшение памяти и интеллекта. Иногда пропадает аппетит, человек резко худеет или толстеет, возникают проблемы в желудке, кишечнике, мочевыделительной системе. Более того, могут появиться симптомы аллергии или чувствительность к яркому свету, алкоголю, лекарствам и т.п.

Прежде чем получить диагноз «синдром хронической усталости», человек обязательно проходит обследование, чтобы исключить другие заболевания. Нередко единственным объективным признаком инфекции становится выявление герпеса 6 типа

Как узнать?

На этапе постановке диагноза или для его уточнения врачи назначают лабораторный тест Антитела к вирусу герпеса VI типа (Herpes simplex virus VI), IgG. Его можно сдать и самостоятельно, если вас беспокоит сниженная работоспособность, а по итогам обратиться к врачу. Для него достаточно сдать кровь в лаборатории через 3 часа после приема пищи или утром натощак.

Спровоцировать ВГЧ-6 к активности может любое снижение иммунитета. Чаще всего его запускают стресс, грипп, обострение хронической инфекции. Зачастую люди связывают устало-депрессивное состояние с последствием заболевания или стресса, а на самом деле они стали триггером для активации вируса. Активный вирус живет и размножается за счет лимфоцитов — главных клеток иммунной системы. Поэтому и возникают симптомы инфекции и поражения нервной системы, которая тесно связана с иммунной. При активации вируса HHV6 его можно обнаружить методом ПЦР в соскобе из ротоглотки или в моче. Если есть высыпания на коже и повышение температуры, то можно выявить вирус герпеса 6 типа в крови.

Кому пригодится?

Врачи выделяют несколько групп пациентов, которым необходимо исследование Антитела к вирусу герпеса VI типа (Herpes simplex virus VI), IgG или выявление вирусов группы герпеса в мазке из ротоглотке Это те люди, которых беспокоят:

проблемы с памятью, невозможность сосредоточиться на деле;

беспричинные боль и першение в горле;

болезненность лимфоузлов на шее и под ушами по непонятной причине;

боли в мышцах, не связанные с физической нагрузкой;

боли в суставах, не имеющие объективных причин (травма, остеохондроз и т.п.);

головные боли, которых раньше не бывало;

проблемы со сном;

слабость и истощение после физической нагрузки, явно не соответствующие затратам сил;

частые простудные заболевания

ощущение лихорадки или озноба при нормальной температуре

Как лечить?

Противовирусные препараты от других видов герпеса могут быть эффективны и при инфекции HHV6, выбор доступного на территории России лечения – в компетенции лечащего врача (в разных странах зарегистрированы разные противогерпетические препараты). Поэтому в основном проводится симптоматическое лечение плюс поднятие иммунитета.

Несмотря на все это, вирус герпеса 6 типа — не приговор. С ним вполне можно жить, как только ваш иммунитет сможет взять его под контроль. Как ни удивительно, большую помощь в этом может оказать здоровый образ жизни. Обязательно надо наладить сон: у тех, кто спит менее 6 часов в сутки, риск проявлений СХУ выше в несколько десятков раз.

Вовремя сдавайте анализы, и лечение будет наименее затратным!